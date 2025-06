La Spagna minimizza la disputa sulla spesa della NATO con Trump

HQ

Le ultime notizie su Stati Uniti e Spagna . Il governo spagnolo ha respinto le preoccupazioni sulle possibili ricadute della sua decisione di non adottare l'obiettivo del 5% di spesa per la difesa della NATO. "La Spagna sarà un alleato responsabile", ha detto Carlos Cuerpo in un'intervista.

"Nessuna ripercussione dovrebbe derivare dal mantenere i nostri impegni e dall'essere un alleato affidabile della NATO, che copre le capacità per le quali ci siamo impegnati e che sono necessarie per difendere la NATO dalle diverse minacce che sono state identificate dagli esperti".

Mentre alcuni leader della NATO spingono per un aumento dei bilanci in risposta alle crescenti minacce, il ministro dell'Economia Carlos Cuerpo ha riaffermato l'impegno del paese per le capacità militari collettive, sostenendo che i contributi della Spagna rimangono allineati con i requisiti dell'alleanza.