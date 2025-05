La Spagna ordina la rimozione di oltre 65.000 annunci Airbnb

HQ

Le ultime notizie sulla Spagna . Lunedì, il ministero dei consumatori spagnolo ha incaricato Airbnb di eliminare più di 65.000 annunci di case vacanza che non rispettavano le normative, con l'obiettivo di frenare gli affitti illegali a breve termine e proteggere la disponibilità di alloggi per la gente del posto.



La mossa è in linea con gli sforzi più ampi del governo e dei consigli comunali per regolamentare gli affitti turistici e limitarne l'impatto sulle comunità locali. Per ora, resta da vedere come Airbnb risponderà a queste richieste e come questo influenzerà il mercato degli affitti turistici in Spagna.