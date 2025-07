La Spagna proporrà all'Unione Europea tre misure contro Israele "almeno durante la guerra"

HQ

Le ultime notizie su Israele e l'Unione Europea. Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, ha dichiarato al suo arrivo al Consiglio Affari Esteri dell'UE che si terrà martedì a Bruxelles che chiederà all'Unione Europea tre azioni da intraprendere contro Israele, "almeno per la durata della guerra", considerando che la petizione "non è affatto stravagante o straordinaria".

Queste azioni, come ha spiegato tramite EFE, sarebbero:



Sospensione dell'accordo di associazione, "almeno per la durata della guerra"

Un embargo sulla vendita di armi a Israele

Allargare l'elenco delle sanzioni contro chi "vuole ostacolare la soluzione multi-stato"



Il ministro ritiene che sarebbe logico sospendere l'accordo di associazione quando è stato concluso che Israele ha violato i diritti umani, come indicato nell'articolo 2 del Consiglio di associazione.

"Se i regolamenti dell'Unione Europea stabiliscono che al solo sospetto di una violazione dei diritti umani la vendita di armi alle zone di guerra deve essere fermata, allora l'intera Unione Europea deve fermare la vendita di armi a Israele".

Ritiene che non si tratti di nulla di straordinario, ma semplicemente di chiedere all'Unione europea di rispettare le regole su cui è stata costruita in materia di violazione dei diritti umani e del diritto internazionale.

La scorsa settimana l'UE ha raggiunto un accordo con Israele per facilitare gli aiuti umanitari a Gaza. Ma l'incontro al Consiglio Affari Esteri arriva subito dopo che Israele ha lanciato un attacco nel sud della Siria, giustificato per fermare la presenza delle forze iraniane nella regione. Secondo Euronews, questo attacco potrebbe rafforzare la richiesta della Spagna, che avrebbe il sostegno di paesi come l'Irlanda e il Belgio, ma l'opposizione della Germania o dell'Ungheria.