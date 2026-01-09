La Spagna reprime la rete criminale "Black Axe" con raid nazionali

HQ

Le autorità spagnole hanno arrestato 34 persone in un'operazione d'ampio colpo contro la rete criminale internazionale nota come Black Axe, infliggendo un colpo a uno dei gruppi di frode più attivi d'Europa per il cyber-abilitato.

Sono state effettuate perquisizioni della polizia in diverse regioni, da Siviglia a Barcellona, nell'ambito di un'indagine coordinata supportata da Europol e collegata a indagini parallele in Germania. Gli investigatori affermano che il gruppo è stato coinvolto in frodi finanziarie su larga scala, riciclaggio di denaro e falsificazione di documenti.

Black Axe ha avuto origine in Nigeria decenni fa come confraternita studentesca, ma da allora si è trasformata in un'organizzazione criminale transnazionale. Le agenzie europee di polizia lo descrivono come altamente strutturato, con un forte focus su crimini finanziari online e schemi di inganno.

Secondo Europol, la rete sfruttava persone economicamente vulnerabili in Spagna, reclutandole come "muli di denaro" per spostare fondi illeciti tramite conti bancari e piattaforme di pagamento. Molti dei reclutati erano cittadini spagnoli che vivevano in aree con alta disoccupazione.

Le autorità stimano che il gruppo abbia sottratto oltre 5,9 milioni di euro alle vittime e hanno avvertito che reti simili rimangono attive in tutta Europa, poiché la criminalità informatica continua a espandersi più rapidamente rispetto agli strumenti di polizia tradizionali.