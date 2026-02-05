La Spagna rimprovera il fondatore di Telegram per il suo messaggio di massa contro il divieto dei social media

HQ

Il governo spagnolo ha accusato il fondatore di Telegram, Pavel Durov, di "diffondere menzogne" e di tentare di minare le istituzioni democratiche dopo aver inviato un messaggio di massa agli utenti dell'app in Spagna criticando i piani governativi di limitare l'accesso ai social media per i minori di 16 anni e di imporre responsabilità alle aziende tecnologiche per contenuti dannosi.

Il messaggio di Durov, inviato mercoledì, avvertiva che le misure proposte potrebbero trasformare la Spagna "in uno stato di sorveglianza sotto la maschera di 'protezione'" e sosteneva che i requisiti di verifica dell'età aprirebbero la strada al tracciamento di "l'identità di ogni utente", mentre le regole sulla responsabilità potrebbero incoraggiare le piattaforme a sovraccensurare i contenuti, sopprimendo dissensi politici, giornalismo e opinioni ordinarie.

I funzionari spagnoli condannarono l'intervento, sostenendo che fosse volto a minare la fiducia nelle istituzioni pubbliche. "Il fondatore di Telegram, Pavel Durov, ha usato il suo controllo illimitato sull'app per inviare un messaggio di massa a tutti gli utenti in Spagna, diffondendo diverse menzogne e compiendo attacchi illegittimi contro il governo. È la prima volta che succede qualcosa di simile nella storia del nostro paese", ha detto un portavoce del governo. "Gli spagnoli non possono vivere in un mondo in cui oligarchi tecnologici stranieri possono inondare i nostri telefoni di propaganda a piacimento semplicemente perché il governo ha annunciato misure per proteggere i minori e far rispettare la legge."

Pavel Durov // Shutterstock

L'episodio segue un crescente schema di tensioni tra governi europei e miliardari tecnologici. Solo un giorno prima del messaggio di Durov, Elon Musk descrisse il Primo Ministro Pedro Sánchez come un "vero totalitario fascista" in risposta alle regole proposte. I funzionari europei hanno sempre più utilizzato strategie sui social media, inclusi meme e confutazioni ufficiali, per rispondere agli interventi dell'industria tecnologica nella politica interna.

Le autorità spagnole sostengono che la proposta legislativa mira a proteggere i minori e a regolamentare le piattaforme, non a limitare la libertà di parola. Il Primo Ministro Sánchez ha risposto alla controversia con una frase adattata da Don Chisciotte: "Lasciate che abbaino i tecno-oligarchi, Sancho, significa che siamo sulla buona strada."

Il dibattito mette in evidenza preoccupazioni europee più ampie sull'influenza delle aziende tecnologiche straniere. Francia, Danimarca e altri paesi stanno esplorando modi per ridurre la dipendenza da piattaforme non europee e adottare soluzioni autoctone o open source per salvaguardare le infrastrutture digitali pubbliche...

Cosa ne pensi della situazione?