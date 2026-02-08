La Spagna sconfigge il Portogallo conquistando l'ottavo Campionato Europeo UEFA di Futsal

HQ

La Spagna ha ampliato il proprio record di campionessa nel Campionato Europeo UEFA di futsal, la principale competizione nazionale di futsal in Europa, battendo i favoriti, il Portogallo, in finale sabato, 5-3. Antonio Pérez, 25 anni, ha segnato una tripletta per interrompere un'attesa di dieci anni dal loro ultimo titolo di Euro Futsal, e ha condiviso il titolo di miglior marcatore della competizione con il francese Souheil Mouhoudine.

La finale, all'Arena Stožice di Lubiana, Slovenia, vide la Spagna portarsi sul 2-0, ma il Portogallo pareggiò due volte. Con il 3-3, il terzo gol di Antonio al 35° minuto ha finalmente spostato la partita a favore della Spagna, segnando la prima tripletta in una finale europea di futsal.

Dalla creazione della competizione nel 1996, la Spagna ha vinto il titolo otto volte, inclusa quella prima edizione. Il Campionato Europeo FUTSAL si svolgeva ogni due anni, ma dal 2018 si tiene ogni quattro anni, con il Portogallo che ha vinto nel 2018 e nel 2022.