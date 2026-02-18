La Spagna scopre un nuovo capolavoro di Gaudí: uno chalet secolare nascosto tra le montagne catalane
Xalet del Catllaràs, da tempo sospettato di Antoni Gaudí, ora si unisce ufficialmente alla sua eredità architettonica.
Uno chalet modernista appartato nelle montagne a nord di Barcellona è stato ufficialmente confermato come creazione di Antoni Gaudí, il più celebre architetto della Catalogna. Lo Xalet del Catllaràs, costruito nel 1905 per ospitare gli ingegneri di una vicina miniera di carbone, fu commissionato dal patrono di lunga data di Gaudí, Eusebi Güell.
Lo chalet mostra lo stile naturalistico tipico di Gaudí, con forme ispirate a piante e animali, e presenta archi a sesto acuto che ricordano il suo capolavoro successivo, la Sagrada Familia. Sebbene Gaudí progettò i piani iniziali, non supervisionò la costruzione, che si discostò dalla sua visione originaria.
Le autorità catalane sul patrimonio, guidate dall'esperto di studi Gaudí Galdric Santana Roma, condussero ricerche approfondite per confermare l'attribuzione. "Questa scoperta arricchisce la nostra comprensione dell'opera di Gaudí e aggiunge profondità alle sue commemorazioni del centenario", ha dichiarato la ministra della Cultura Sònia Hernández Almodóvar.
Il riconoscimento dello Xalet del Catllaràs arriva mentre Barcellona celebra i 100 anni dalla morte di Gaudí, insieme agli sforzi in corso per completare la torre centrale della Sagrada Família, destinata a diventare l'edificio più alto della città...