La Spagna segnala un possibile ritiro dall'Eurovision 2026 a causa della partecipazione di Israele

Qui in Spagna, abbiamo ricevuto la notizia che il nostro paese potrebbe non partecipare all'Eurovision se Israele lo facesse. "Non credo che possiamo normalizzare la partecipazione di Israele agli eventi internazionali come se nulla stesse accadendo", Il ministro della Cultura Ernest Urtasun ha avvertito. Ha sottolineato che la decisione sarebbe stata nelle mani di RTVE, l'emittente nazionale spagnola, e ha fatto eco alle richieste del Primo Ministro che esorta l'Unione Europea di Radiodiffusione a vietare Israele, sottolineando che opporsi alla partecipazione di Israele non è antisemita, ma una protesta contro quelle che ha descritto come le azioni del governo a Gaza. Anche altre emittenti europee hanno espresso preoccupazioni, con alcune che stanno valutando il ritiro se Israele compete. Cosa ne pensi della situazione?