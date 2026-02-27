La Spagna si avvicina di più alla Germania nella classifica UEFA; un posto in Champions League in palio

HQ

I risultati dei play-off a eliminazione diretta di Champions League, Europa League e Conference League sono stati buoni per le squadre spagnole, mediocri per le tedesche e pessimi per le squadre italiane. E questo è importante, perché è in palio un posto extra per la Champions League la prossima stagione, per la quinta miglior squadra del loro campionato nazionale.

Attualmente, l'Inghilterra guida la classifica con tutte le 9 squadre delle 9 competizioni europee qualificate per gli ottavi di finale: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle e Tottenham in Champions League; Aston Villa e Nottingham Forest in Europa League; e il Crystal Palace nella Conference League.

Guidano comodamente il coefficiente UEFA che concede un posto extra nella UCL alle prime due squadre... Quindi chi prenderà l'altro posto?

La Spagna ha piazzato 6 delle 8 squadre negli ottavi di finale europei: Barcellona, Atleti e Real Madrid in Champions League; Betis e Celta de Vigo in Europa League; e Rayo Vallecano nella Conference League.

La Germania ha piazzato 5 delle sue 7 squadre in classifica europea: Bayern Monaco e Bayer Leverkusen in Champions League; Friburgo e Stoccarda in Europa League; e il Mainz 05 in Conference League.

Tuttavia, il Borussia Dortmund è stato eliminato questa settimana al turno di Champions League e, sebbene lo Stuttgart si sia qualificato, ha perso la partita di questa settimana. Questo significa che, sebbene la Germania sia ancora in testa per la seconda posizione, con 17.571 punti, ha perso terreno contro la Spagna, 17.406 punti. Per riferimento, l'Inghilterra ha 22,291 punti.

L'Italia non è molto indietro, con 17.357 punti. Hanno l'Atalanta in Champions League; Bologna e Roma in Europa League; e la Fiorentina in Conference League. Tuttavia, hanno subito forti colpi con l'eliminazione questa settimana di Inter e Juve dalla Champions.

I risultati delle partite degli ottavi di finale di Champions, Europa e Conference del 10-12 marzo e del 17-19 marzo potrebbero decidere se la Spagna supererà la Germania nella corsa per il posto extra in Champions League la prossima stagione. Assicurati di seguire il sorteggio di venerdì per gli ottavi di finale!