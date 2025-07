La Spagna si prepara alle sfide logistiche e sanitarie senza precedenti di tre eclissi solari consecutive nel 2026, 2027 e 2028

HQ

La Spagna si sta preparando per una sfida senza precedenti: una serie di tre eclissi solari che si verificheranno in tre anni consecutivi e saranno meglio visibili dalla penisola iberica. In particolare, le prime due, il 12 agosto 2026 e il 2 agosto 2027, saranno eclissi solari totali, con la Spagna che è il posto migliore in Europa per osservarle.

È già stato lanciato un sito web che descrive in dettaglio dove e quando le eclissi saranno visibili. Il primo del 12 agosto 2026 sarà totalmente visibile solo nel nord della Spagna e in una piccola parte dell'Islanda, ma potrebbe coprire anche più del 90% del sole nelle isole britanniche, nell'Europa mediterranea e nel Nord Africa. Il secondo, il 2 agosto 2027, sarà pienamente apprezzato dal sud della Spagna, dal nord dell'Africa e dal Medio Oriente. Il terzo il 26 gennaio 2028 sarà visibile anche dal nord del Sud America, dall'America centrale, attraversando l'Atlantico e terminando nella penisola iberica.

Di conseguenza, il governo spagnolo ha creato un comitato che coinvolge 13 dei 22 ministeri per coordinare l'arrivo di centinaia di migliaia di visitatori in alcune aree molto specifiche, in una data molto specifica, come riportato da El País. L'arrivo di così tante persone potrebbe far collassare le infrastrutture di trasporto, superare di gran lunga la capacità ricettiva di alcune aree rurali, causare carenza di combustibili e moltiplicare i consueti pericoli dell'estate, come colpi di calore o incendi boschivi.

Questi sono solo alcuni dei pericoli che potrebbe verificarsi l'arrivo di massa di visitatori causato da un'eclissi solare se non pianificato in anticipo, cosa che gli Stati Uniti hanno già subito nel 2017 e nel 2024. Ad esempio, il numero di incidenti stradali mortali è aumentato il giorno dell'eclissi del 2017, il che ha spinto il governo degli Stati Uniti a dichiarare lo stato di emergenza in alcune contee o stati durante l'eclissi dell'8 aprile 2024.

E questo senza contare il rischio intrinseco per la salute delle eclissi solari: se si guarda il sole direttamente, senza protezione, principalmente l'uso di occhiali da sole autorizzati e solo autorizzati, si potrebbero ottenere danni irreparabili agli occhi. Sta iniziando un anno intero di divulgazione e sensibilizzazione, e idealmente l'acquisto di una fornitura sufficiente di vetri autorizzati per ridurre al minimo i pericoli, per una trilogia di eclissi solari, qualcosa che la maggior parte delle persone sperimenterà solo una volta nella vita.