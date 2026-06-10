La Spagna si qualifica per la Coppa del Mondo femminile 2027 davanti all'Inghilterra con un enorme +18 di differenza reti
Spagna, Francia, Danimarca e Germania sono le prime quattro nazioni UEFA qualificate per la Coppa del Mondo 2027.
La Spagna ha vinto la "finale" prima dell'Inghilterra qualificandosi per la Coppa del Mondo femminile 2027. Entrambe le nazioni, i campioni del mondo e i campioni d'Europa (e vicecampioni del Mondo e secondi d'Europa), erano coincisi nel Gruppo A3 del processo di qualificazione UEFA per la Coppa del Mondo 2027... e solo il capogruppo otteneva la qualifica diretta per la competizione.
Spagna, Francia, Danimarca e Germania sono stati i quattro leader del girone della fase a gironi e eviteranno di partecipare ai play-off più avanti quest'anno.
L'Inghilterra ha subito il primo colpo, battendo la Spagna a Wembley lo scorso aprile, 1-0. Tuttavia, la Spagna ha risposto con una pesante sconfitta per 4-0 a Palma di Maiorca venerdì scorso. Poi, martedì, si è svolto l'ultimo giorno di partita delle qualificazioni, e l'Inghilterra sperava che la Spagna inciampasse... ma ciò non è successo: la Spagna ha travolto l'Islanda 6-1 e si è qualificata come leader del girone.
L'Inghilterra ha fatto i compiti e ha anche battuto l'Ucraina 3-0, ma non è bastato perché la Spagna ha avuto una differenza reti molto migliore: +18 per qualificarsi come leader del girone, dopo aver segnato 21 gol in sei partite e aver ricevuto solo 3 gol (cinque vittorie, una sola sconfitta contro l'Inghilterra). Al contrario, sebbene anche l'Inghilterra abbia quasi fatto una sweep totale (cinque vittorie, solo perse contro la Spagna), aveva segnato 13 gol e ricevuto 5, con una differenza reti di +8.
Non è un grosso problema, dato che tutti gli altri membri dei gruppi si sono qualificati per i play-off, che si giocheranno tra settembre e dicembre 2026. Ci saranno altre sette nazioni UEFA nella Coppa del Mondo femminile 2027.