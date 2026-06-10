La Spagna si qualifica per la Coppa del Mondo femminile 2027 davanti all'Inghilterra con un enorme +18 di differenza reti

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La Spagna ha vinto la "finale" prima dell'Inghilterra qualificandosi per la Coppa del Mondo femminile 2027. Entrambe le nazioni, i campioni del mondo e i campioni d'Europa (e vicecampioni del Mondo e secondi d'Europa), erano coincisi nel Gruppo A3 del processo di qualificazione UEFA per la Coppa del Mondo 2027... e solo il capogruppo otteneva la qualifica diretta per la competizione.

Spagna, Francia, Danimarca e Germania sono stati i quattro leader del girone della fase a gironi e eviteranno di partecipare ai play-off più avanti quest'anno.

L'Inghilterra ha subito il primo colpo, battendo la Spagna a Wembley lo scorso aprile, 1-0. Tuttavia, la Spagna ha risposto con una pesante sconfitta per 4-0 a Palma di Maiorca venerdì scorso. Poi, martedì, si è svolto l'ultimo giorno di partita delle qualificazioni, e l'Inghilterra sperava che la Spagna inciampasse... ma ciò non è successo: la Spagna ha travolto l'Islanda 6-1 e si è qualificata come leader del girone.

L'Inghilterra ha fatto i compiti e ha anche battuto l'Ucraina 3-0, ma non è bastato perché la Spagna ha avuto una differenza reti molto migliore: +18 per qualificarsi come leader del girone, dopo aver segnato 21 gol in sei partite e aver ricevuto solo 3 gol (cinque vittorie, una sola sconfitta contro l'Inghilterra). Al contrario, sebbene anche l'Inghilterra abbia quasi fatto una sweep totale (cinque vittorie, solo perse contro la Spagna), aveva segnato 13 gol e ricevuto 5, con una differenza reti di +8.

Non è un grosso problema, dato che tutti gli altri membri dei gruppi si sono qualificati per i play-off, che si giocheranno tra settembre e dicembre 2026. Ci saranno altre sette nazioni UEFA nella Coppa del Mondo femminile 2027.