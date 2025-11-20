La Spagna si rimonta per raggiungere nuovamente le semifinali di Coppa Davis

HQ

Anche senza Carlos Alcaraz, la squadra spagnola di tennis ha mostrato qualità e resilienza e ha battuto la Repubblica Ceca nei quarti di finale di Coppa Davis, nonostante il peggior ranking combinato di tutti i loro giocatori.

La mattinata è iniziata con una sconfitta: Jakub Mensik (19° al mondo) ha battuto Pablo Carreño Busta (numero 89 al mondo) 7-5, 6-5. Ma l'allenatore David Ferrer aveva ragione quando ha chiesto di riconoscersi un po' di merito, dopotutto, la squadra formata da Carreño, Jaume Munar, Pedro Martínez e Marcel Granollers era riuscita a qualificarsi per la finale di Coppa Davis senza l'aiuto del numero 1 del mondo. (e senza Alejandro Davidovich Fokina, numero 14 al mondo, che non era presente all'epico ritorno contro la Danimarca a settembre e ora non è a Bologna).

E le cose sono cambiate quando Jaume Munar ha battuto Jiri Lechecka 6-3, 6-4 e ha fissato una finale di doppio tra Marcel Granollers (ex numero 1 mondiale in doppio) e Pedro Martínez, battendo Tomas Machac e Jakub Mensik 7-6 (10-8), 7-6 (10-8) per assicurarsi la qualificazione alle semifinali sabato prossimo, contro Argentina o Germania.