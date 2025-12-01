La Spagna smantella la cellula terroristica neonazista collegata al gruppo americano noto come "The Base "

HQ

La polizia spagnola ha smantellato la prima cellula nota del paese legata al gruppo neonazista "The Base ", designato dall'UE come organizzazione terroristica.

Le autorità hanno arrestato tre persone, mettendo in custodia cautelare il sospetto leader a Castellón, a nord di Valencia. Le armi recuperate includevano armi da fuoco, armi da addestramento, munizioni, coltelli e equipaggiamento tattico, insieme a materiali neonazisti.

"The Base ", fondata nel 2018 negli Stati Uniti, sostiene l'"accelerazionismo", con l'obiettivo di destabilizzare le istituzioni democratiche. La polizia spagnola ha dichiarato che i sospetti erano altamente radicalizzati, avevano condotto addestramento paramilitare e avevano espresso la disponibilità ad attacchi.

La polizia spagnola ha dichiarato che il gruppo stava anche usando i social media per reclutare simpatizzanti. Il leader della cellula aveva un contatto diretto con il fondatore del gruppo, che recentemente chiedeva la consolidazione delle cellule internazionali. Per maggiori informazioni, guarda il video seguente.