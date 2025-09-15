Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Notizie dal mondo

La Spagna sollecita l'esclusione di Israele e Russia dalle competizioni sportive internazionali

Pedro Sánchez chiede un'azione decisiva poiché i conflitti continuano a influenzare gli eventi internazionali.

HQ

Il primo ministro spagnolo ha chiesto che Israele e la Russia siano esclusi dagli eventi sportivi internazionali fino alla fine dei conflitti in corso in Ucraina e Gaza. Parlando dopo che le violente proteste a Madrid hanno interrotto un'importante gara ciclistica, ha condannato i disordini che hanno costretto alla cancellazione della tappa finale e della cerimonia del podio. Il leader ha sottolineato la necessità che gli organismi sportivi globali prendano posizione contro gli atti di violenza, inquadrando i divieti come un passo necessario per sostenere la responsabilità e la solidarietà internazionale. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!

La Spagna sollecita l'esclusione di Israele e Russia dalle competizioni sportive internazionali
Madrid, Spagna; 05 10 2023: Pedro Sanchez Perez-Castejón Primo Ministro della Spagna e segretario generale del Partito Socialista Spagnolo durante l'intervento al Congresso dei Deputati spagnolo // Shutterstock

This post is tagged as:

Notizie dal mondoSpagnaRussiaUcrainaIsraelePalestina


Caricamento del prossimo contenuto