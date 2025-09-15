La Spagna sollecita l'esclusione di Israele e Russia dalle competizioni sportive internazionali

HQ

Il primo ministro spagnolo ha chiesto che Israele e la Russia siano esclusi dagli eventi sportivi internazionali fino alla fine dei conflitti in corso in Ucraina e Gaza. Parlando dopo che le violente proteste a Madrid hanno interrotto un'importante gara ciclistica, ha condannato i disordini che hanno costretto alla cancellazione della tappa finale e della cerimonia del podio. Il leader ha sottolineato la necessità che gli organismi sportivi globali prendano posizione contro gli atti di violenza, inquadrando i divieti come un passo necessario per sostenere la responsabilità e la solidarietà internazionale. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!