La Spagna sopravvive all'assalto tedesco e tutto si decide nella gara di ritorno della Women's Nations League: 0-0
La gara d'andata della finale della Women's Nations League terminò 0-0, nonostante la netta superiorità della Germania.
Il fatto che la finale della Women's Nations League sia una partita a due andate è stato controverso, ma dopo la partita di stasera, potrebbe non essere una cattiva idea... soprattutto per la Spagna, che resistette a una Germania molto più aggressiva ma però non riuscì a concretizzare nessuna delle occasioni.
Così, nonostante il risultato, la Spagna può finalmente riposare dopo una partita insolitamente debole per i campioni del mondo, dominata dalla Germania, che ha lasciato il campo frustrato per la loro sfortuna.
La partita è finita 0-0, quindi tutto si risolverà nel ritorno, una vera finale, martedì... con la Spagna in vantaggio di casa: si terrà allo Stadio Metropolitano, casa dell'Atlético de Madrid, alle 18:30 CET, 17:30 GMT.
Come guardare la Women's Nations League
La competizione viene trasmessa solo sui canali pubblici di ciascun paese. Non ci sono broadcaster internazionali per questa partita.
- Germania: ZDF
- Spagna: RTVE
- Frane: France TV
- Svezia: SVT