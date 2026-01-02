La Spagna subisce una pesante sconfitta nella partita d'apertura della United Cup: 3-0 per l'Argentina

HQ

La prima competizione tennistica dell'anno, la United Cup, è iniziata con l'Argentina che ha vinto tutte e tre le partite contro la Spagna in questa competizione mista.

Sebastián Báez ha sconfitto Jaume Munar 6-4, 6-4 nel singolare maschile, e Solana Sierra ha battuto Jessica Bouzas 6-4 5-7 6-0 nel singolare femminile, nonostante i loro piazzamenti inferiori (entrambe spagnole erano nella Top 50). Poi, la coppia formata da Guido Andreozzi e María Lourdes Carlé ha sconfitto Yvonne Carvalle-Reimers e Íñigo Cervantes 7-6(6), 6-2 nel doppio misto

Dato il formato della competizione, la Spagna non è ancora eliminata, ma servirebbe un miracolo poiché l'altra rivale del gruppo è la campionessa in carica degli Stati Uniti, con Coco Gauff (numero 3 mondiale nel WTA) e Taylor Fritz (numero 3 mondiale in ATP).

Cos'è la United Cup e quanti punti assegna?

La United Cup è l'unica competizione nei circuiti ufficiali ATP e WTA ad avere partite di doppio misto e, nonostante le giocatrici rappresentino i loro paesi, come la Coppa Davis, anche i vincitori guadagnano punti, fino a 500 punti per i vincitori. Si giocherà fino all'11 gennaio a Perth e Sydney.