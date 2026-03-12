La Spagna supera la Germania nella corsa al quinto posto in Champions League durante la calamità per l'Inghilterra

HQ

Uno degli aspetti più commentati dell'edizione di quest'anno della UEFA Champions League è stato come l'Inghilterra abbia piazzato sei squadre su sei nelle fasi a eliminazione diretta della Champions League, dimostrando la superiorità della Premier League tra tutte le leghe europee. Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle e Tottenham erano tutti tra gli ottavi di finale di Champions League, e molti erano favoriti nei rispettivi duelli.

Tuttavia, le partite di questa settimana sono state un disastro che pochi si aspettavano. Tutte e sei le squadre inglesi sono andate senza vittorie: il Liverpool ha perso di un solo gol contro il Galatasaray; Tottenham, Chelsea, Manchester City persero di tre gol contro Atleti, PSG e Real Madrid; e Arsenal e Newcastle pareggiarono 1-1 contro Leverkusen e Barcellona.

I risultati hanno avuto un effetto immediato sul coefficiente UEFA, determinato dal successo dei club del paese nelle competizioni europee. L'Inghilterra è ancora in testa con 22.513 punti, ma la Spagna, con 18.031 punti, ha superato la Germania con 18.000 punti. I due migliori paesi in classifica otterranno un posto extra in Champions League la prossima stagione: l'Inghilterra quasi certamente lo otterrà, e ora la lotta è tra Spagna, Germania e Italia (17.357 punti) per quel posto in più.

Europa League e Conference League contano anch'esse per il coefficiente UEFA

Due settimane fa, la Spagna era terza con 17.406 punti, e la Germania seconda con 17.571 punti.

Anche Europa League e Conference League contano per il coefficiente:

L'Inghilterra ha l'Aston Villa e il Nottingham Forest in Europa League, e il Crystal Palace in Conference League;

La Spagna ha Betis e Celta de Vigo in Europa League, e il Rayo Vallecano in Conference League;

La Germania ha Friburgo e Stoccarda in Europa League, e il Malegonza 05 in Conference League;

e l'Italia ha Bologna e Roma in Europa League; e la Fiorentina in Conference League.