La Spagna viene eliminata durante la fase a gironi di EuroBasket per la prima volta in 60 anni

La fase a gironi di EuroBasket 2025 si è conclusa e sì, i pronostici erano veri: la Spagna è stata la più grande delusione della competizione. A soli tre anni dalla vittoria del titolo, la Spagna è stata eliminata prima della fase a eliminazione diretta per la prima volta in questo secolo. Le uniche altre due volte in cui la Spagna non ha raggiunto la fase a eliminazione diretta è stata nel 1959 e nel 1961, e dal 1999 ha sempre lasciato l'EuroBasket con una medaglia, ad eccezione dell'edizione del 2004.

Per passare agli ottavi di finale, hanno dovuto sconfiggere la Grecia, una delle favorite per il titolo, e hanno perso l'intera partita, a un certo punto, di 15 punti.

La nuova squadra spagnola, giovanissima, una rosa ancora in costruzione (anche l'allenatore, Sergio Scariolo, si muoverà dopo questa partita, dato che è arrivato al Real Madrid) non voleva morire senza combattere, ed è riuscita addirittura a passare in vantaggio nel quarto quarto. Tuttavia, un'allarmante mancanza di precisione nei tiri liberi ha finito per essere fatale. La partita è terminata 90-86.

La Grecia aveva molto in gioco, poiché una sconfitta contro la Spagna significherebbe passare il turno al quarto posto nel girone, affrontando un'altra favorita, la Francia, negli ottavi di finale, a partire da questo sabato.