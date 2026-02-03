La Spagna vieterà i social media per i minori di 16 anni per proteggere i bambini dal "Far West digitale"

HQ

La Spagna prevede di vietare ai minori sotto i 16 anni di accedere ai social media, ha dichiarato martedì il Primo Ministro Pedro Sánchez, introducendo requisiti di verifica dell'età per le piattaforme.

Il governo spagnolo, guidato dalla coalizione di sinistra di Sanchez, mira a proteggere i bambini da quello che ha definito il "Far West digitale". La Spagna si è unita a un gruppo di altre cinque nazioni europee, chiamata "Coalizione dei Disposti Digitalmente", per coordinare la regolamentazione transfrontaliera, anche se i membri non sono stati nominati pubblicamente. La coalizione si prepara a tenere la sua prima riunione nei prossimi giorni...

Accanto al divieto dei social media, la Spagna introdurrà una legislazione che riterrà i dirigenti delle piattaforme responsabili di contenuti illegali, criminalizzazione della manipolazione algoritmica e tracciamento del discorso d'odio online. Sanchez ha sottolineato che i sistemi di verifica dell'età devono andare oltre semplici caselle di spunta per garantire la conformità.

Il governo ha anche segnalato che i pubblici ministeri indageranno su potenziali infrazioni legali da parte di piattaforme come TikTok, Instagram e Grok di Elon Musk. Sanchez ha detto che il processo legislativo potrebbe iniziare già la prossima settimana, segnando un passo significativo nello sforzo europeo più ampio per regolamentare gli spazi digitali per i minori...

