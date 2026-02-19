La Spagna vince la prima medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali in oltre 50 anni con lo skimo appena introdotto
La Spagna ha vinto oggi le sue prime due medaglie olimpiche invernali, nella stessa gara, sci alpinismo sprint o skimo.
Storicamente, la Spagna non ha ottenuto risultati molto forti ai Giochi Olimpici Invernali: gli atleti spagnoli hanno vinto solo sette medaglie complessive alle Olimpiadi Invernali, cinque delle quali nelle ultime tre edizioni: due a Pyeongchang 2018, una a Pechino 2022... e ora due a Milano-Cortina 2026, dopo un giovedì fantastico con due medaglie: una di bronzo e una d'oro. È la seconda medaglia d'oro che la Spagna vince alle Olimpiadi Invernali, dai tempi di Francisco Fernández Ochoa nello slalom maschile a Sapporo 1972.
È stato Oriol Cardona Coll, che scrive anche il suo nome per la posterità, vincendo il primo oro nella gara di ski alpinismo maschile, o skimo, una nuova gara introdotta quest'anno. Questa gara consiste in un sentiero con ostacoli, dove gli atleti corrono in salita indossando o portando sci (in diversi punti devono toglierli e rimetterli), e infine scendono attraverso una pista.
Cardona Coll è stato campione del mondo nello skimo nel 2023 e 2025, campione europeo nel 2022 e 2024, e conquista la prima medaglia d'oro olimpica in questo evento particolare. Ma non è stato l'unico spagnolo a vincere medaglie questa mattina, poiché Ana Alonso ha conquistato il bronzo nello sci femminile.
Cardona Coll e Alonso portano le prime due medaglie olimpiche invernali per la Spagna a Milano Cortina, e potrebbero portarne un'altra sabato, nello skimo misto.