La Spagna vince una partita indimenticabile contro la Francia e raggiunge la finale di Nations League con la doppietta di Lamine Yamal

La Spagna è in finale di Nations League dopo una partita emozionante iniziata con una sconfitta (4-0 e poi 5-1) da parte dei campioni d'Europa, ma quasi finita sotto shock quando la Francia ha accorciato le distanze e ha segnato tre gol in quindici minuti. Non c'è stato abbastanza tempo per i "Bleus" di concludere la rimonta, ma comunque la partita è stata una delle più emozionanti degli ultimi anni e sicuramente convincerà tutti gli odiatori della Nations League ancora là fuori a sintonizzarsi per la finale di domenica contro il Portogallo.

I gol della Spagna sono arrivati in coppia: Nico Williams e Mikel Merino hanno segnato in tre minuti e il gol di Pedri è arrivato un minuto dopo il rigore di Yamal. Mbappé ha risposto più tardi con un altro rigore, ma un secondo gol di Lamine Yamal - che ha guadagnato molti punti nella sua corsa per il Pallone d'Oro - a 25 minuti dalla fine ha quasi fatto svanire ogni speranza per la Francia.

Tuttavia, nonostante sia stata schiacciata da una delle migliori squadre del mondo, la Francia non ha abbassato le braccia ed è andata molto vicina alla rimonta. Una buona, grande reazione da parte della Francia, ma non è bastato a fermare la Spagna, a cui manca una vittoria per il terzo titolo UEFA consecutivo (dopo la Nations League del 2023 e la UEFA Euro del 2024). Molto dovrebbe cambiare perché la Spagna non diventi la favorita per la Coppa del Mondo 2026 del prossimo anno.