La Spagna vuole smettere di cambiare l'orologio

Abbiamo appena ricevuto la notizia. La Spagna sta esortando l'Unione europea a porre fine ai cambi di orario semestrali, con il primo ministro Pedro Sánchez che ha sottolineato che la misura non porta più risparmi energetici e interrompe i ritmi biologici dei cittadini. La richiesta arriva mentre anche Finlandia e Polonia esprimono il loro sostegno all'abbandono dell'ora legale, spingendo Bruxelles ad annunciare una nuova revisione della politica. Sebbene il Parlamento europeo abbia sostenuto la fine della pratica anni fa, la mancanza di consenso tra gli Stati membri ha ritardato l'azione. La Spagna ora chiede un rapido rispetto al voto della maggioranza, sostenendo che l'Europa dovrebbe dare priorità alla vita quotidiana dei cittadini rispetto alla tradizione. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi approfondire i dettagli, puoi farlo nel post qui sotto o al seguente link. Go!