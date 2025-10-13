La sparatoria al ristorante dell'isola della Carolina del Sud lascia quattro morti

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che una sparatoria a tarda notte in un ristorante sull'isola di Sant'Elena, nella Carolina del Sud, ha causato 4 morti e almeno 20 feriti, secondo le autorità locali. L'incidente è avvenuto al Willie's Bar and Grill, un luogo popolare noto per la sua cucina Gullah, dove una grande folla si era radunata quando sono scoppiati gli spari. Diverse vittime rimangono in condizioni critiche mentre gli investigatori lavorano per determinare il movente e identificare i responsabili. L'ufficio dello sceriffo della contea di Beaufort ha trattenuto i nomi delle vittime in attesa delle notifiche familiari. "Questo è un incidente tragico e difficile per tutti", ha detto l'ufficio dello sceriffo. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!