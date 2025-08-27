La sparatoria alla scuola cattolica di Minneapolis lascia bambini morti e decine di feriti

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Un attacco mortale ha colpito una scuola cattolica di Minneapolis, dove un uomo armato ha preso di mira gli studenti durante una funzione religiosa. Le autorità dicono che 2 bambini sono stati uccisi e altri 17 feriti prima che l'aggressore ponesse fine alla propria vita.

"Questo è stato un atto deliberato di violenza contro bambini innocenti e altre persone che lo adorano. La pura crudeltà e la codardia di sparare in una chiesa piena di bambini è assolutamente incomprensibile", ha detto ai giornalisti il capo della polizia di Minneapolis Brian O'Hara.

Le forze dell'ordine hanno descritto l'atto come deliberato e incomprensibilmente crudele, compiuto con più armi da fuoco. Le famiglie sono state viste fuggire sotto il nastro della polizia mentre gli ospedali locali curavano i feriti, compresi bambini e adulti.

Gli investigatori stanno esaminando i contenuti online alla ricerca di possibili motivi, sottolineando che l'incidente non è collegato ad altre recenti sparatorie in città. La tragedia arriva nel mezzo dei dibattiti in corso sulla sicurezza scolastica e sulle normative sulle armi negli Stati Uniti.