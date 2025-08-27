La sparatoria alla scuola cattolica di Minneapolis lascia bambini morti e decine di feriti
L'uomo armato apre il fuoco durante la messa nei primi giorni di scuola, togliendosi la vita in seguito.
Le ultime notizie sugli Stati Uniti. Un attacco mortale ha colpito una scuola cattolica di Minneapolis, dove un uomo armato ha preso di mira gli studenti durante una funzione religiosa. Le autorità dicono che 2 bambini sono stati uccisi e altri 17 feriti prima che l'aggressore ponesse fine alla propria vita.
"Questo è stato un atto deliberato di violenza contro bambini innocenti e altre persone che lo adorano. La pura crudeltà e la codardia di sparare in una chiesa piena di bambini è assolutamente incomprensibile", ha detto ai giornalisti il capo della polizia di Minneapolis Brian O'Hara.
Le forze dell'ordine hanno descritto l'atto come deliberato e incomprensibilmente crudele, compiuto con più armi da fuoco. Le famiglie sono state viste fuggire sotto il nastro della polizia mentre gli ospedali locali curavano i feriti, compresi bambini e adulti.
Gli investigatori stanno esaminando i contenuti online alla ricerca di possibili motivi, sottolineando che l'incidente non è collegato ad altre recenti sparatorie in città. La tragedia arriva nel mezzo dei dibattiti in corso sulla sicurezza scolastica e sulle normative sulle armi negli Stati Uniti.