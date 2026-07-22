La spedizione scopre 31 nuove specie di acque profonde al largo della costa del Brasile

HQ

Non molto tempo fa i ricercatori hanno scoperto una nuova specie di scimmia nella Repubblica Democratica del Congo, il che dimostra quanto resti ancora da scoprire sul nostro pianeta. Ma sotto la superficie dell'oceano c'è ancora di più che resta inesplorato, e The Weather Channel riporta che una spedizione dello Schmidt Ocean Institute ha scoperto 31 nuove specie di acque profonde al largo della costa brasiliana in sole due settimane.

La maggior parte di queste creature è estremamente insolita, tra cui una medusa praticamente invisibile, un sifonoforo simile a un serpente fulmineo e due organismi unicellulari ma più grandi. Un umiliante promemoria di quanto poco sappiamo ancora.