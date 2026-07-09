La speranza è ancora viva per il sequel spirituale di Ikaruga

Poco meno di due mesi fa è stato annunciato che lo sviluppo di Ubusuna, il successore spirituale del classico sparatutto di Treasure Ikaruga, era stato cancellato. Lo sviluppo era già iniziato già nel 2014 sotto la direzione del creatore di Ikaruga, Hiroshi Iuchi, e M2 era coinvolto nel progetto come editore.

Dopo questa notizia deludente, Iuchi lasciò M2, ma l'editore scrisse in una lettera aperta all'epoca che "il signor Iuchi non ha perso ogni speranza di completare 'Ubusuna ', indipendentemente da M2", e a quanto pare sembra che la speranza sia ancora viva. Attraverso il suo sito web (grazie, Automaton), Iuchi ora condivide la sua prospettiva su cosa è successo a Ubusuna e perché ci sia voluto così tanto tempo per finirlo.

Tra le altre cose, spiega che il team raramente ha avuto la possibilità di lavorare sul gioco perché c'erano frequenti pause quando venivano assegnati altri compiti, e c'è stata anche un'eccessiva ricerca della perfezione. Inizialmente accettava il destino del gioco, ma colleghi e aziende hanno mostrato interesse a completarlo, e ora scrive che i lavori sono ripresi senza il coinvolgimento di M2 (tradotto tramite Google Translate):

"Non so quale sarà l'esito, e potrebbe non essere qualcosa che si possa risolvere immediatamente. Tuttavia, stiamo lavorando duramente per consegnare 'Ubusuna ' a tutti voi che avete aspettato così a lungo, quindi vi preghiamo di continuare ad aspettare e vedere. Tutto lo staff farà del suo meglio, quindi saremmo molto grati se continuaste a sostenerci."

Iuchi osserva anche che Ubusuna è un gioco d'azione più indulgente di Ikaruga, e anche se è in produzione da molto tempo, il suo nucleo rimane intatto ed è ancora divertente:

"Inoltre, anche se Ubusuna stesso è uno sparatutto piuttosto unico e difficile da adattare, il concetto non è cambiato affatto dal 2006 e non ci sono problemi. Non voglio sembrare vanglorioso, ma anche dopo aver giocato al gioco com'è ora, penso che sia piuttosto divertente. (Penso che sia probabilmente più facile da giocare per la maggior parte delle persone rispetto a Ikaruga.)"

E con questo, torniamo al punto di partenza. La grafica e gli asset simili creati durante il suo periodo a M2 appartengono a quest'ultimo, e resta da vedere se riuscirà a riacquistarli a un prezzo ragionevole. Ubusuna si spera che venga rilasciato a tempo debito, ma non contare che accada presto.