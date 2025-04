La spesa militare globale raggiunge la storica cifra di 2,7 trilioni di dollari

HQ

Le ultime notizie dal mondo . Ora sappiamo che la spesa militare globale ha raggiunto un nuovo picco di 2.718 trilioni di dollari nel 2024, secondo il SIPRI, segnando il decimo anno consecutivo di crescita e l'aumento più ripido dai tempi della Guerra Fredda. Puoi leggere il rapporto completo qui.

L'escalation dei conflitti, in particolare in Ucraina e in Medio Oriente, insieme alle crescenti preoccupazioni per la competizione strategica in Asia, ha alimentato un aumento globale del 9,4%. L'Europa ha guidato l'impennata, mentre gli Stati Uniti da soli hanno rappresentato oltre un terzo della spesa globale.

In Asia, la Cina e il Giappone hanno aumentato significativamente i loro budget, puntando a obiettivi di modernizzazione militare a lungo termine. Per ora, resta da vedere come si evolverà questo aumento sostenuto della spesa per la difesa nei prossimi anni e dove questo porterà.