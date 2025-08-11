La spesa per i videogiochi tra i giovani è diminuita drasticamente

HQ

Al giorno d'oggi è piuttosto difficile per i giovani là fuori. Mentre tuo zio potrebbe dirti di smettere di comprare avocado su pane tostato in modo che la tua vita possa migliorare, l'aumento degli affitti, la scarsità di lavoro e i massicci prestiti studenteschi rendono abbastanza difficile iniziare la vita, e questo senza nemmeno pensare a cose come le spese per gli hobby.

Non dovrebbe sorprendere troppo leggere che i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni stanno attualmente spendendo molto meno delle altre generazioni sui videogiochi. Come pubblicato da Mat Piscatella della società di ricerca Circana su Bluesky (grazie, PCGamer), le tendenze di spesa complessive sono in calo per la Gen Z, ma questo è particolarmente evidente quando si tratta di videogiochi.

Con l'aumento dei prezzi delle console e dei giochi, è facile capire perché le persone potrebbero voler spendere meno per i videogiochi quando non hanno già nulla da spendere in primo luogo. Grazie a cose come Steam e altri mercati, ci sono molte vendite per accaparrarsi giochi economici per il giocatore con un budget limitato, e anche i titoli free-to-play sono piuttosto allettanti quando non hai soldi per ottenere un titolo nuovo di zecca.

Anche il dibattito sui giochi da $ 80 non sarà incoraggiante per le generazioni più giovani. Tuttavia, come abbiamo visto quest'anno, solo perché alcuni titoli punteranno al prezzo più alto possibile non significa che non puoi ottenere un nuovo gioco molto più economico. Clair Obscur: Expedition 33 è uscito a soli £ 40, dopotutto.