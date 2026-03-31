La Spring Sale dell'Epic Games Store è iniziata con fino al 90% di sconto su titoli selezionati

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Epic Games ha appena lanciato la Spring Sale per il suo Epic Games Store, offrendo agli utenti la possibilità di procurarsi una serie di giochi importanti a una frazione del prezzo. La vendita sta rendendo disponibili una marea di titoli a un prezzo molto più basso, inclusi alcuni ridotti fino al 90%.

Come al solito, con una grande offerta come questa in corso e che dura fino al 13 aprile, abbiamo dato un'occhiata al negozio e selezionato alcune offerte che non dovresti perderti.



Alan Wake 2 (70% di sconto) - Costava £39,99/Ora £11,99



Battlefield 6 (40% di sconto) - Costava £59.99/Ora £35.99



Assassin's Creed Shadows (50% di sconto) - Costava £59,99/Ora £29,99



Borderlands 4 (30% di sconto) - Costava £59,99/Ora £41,99



Kingdom Come: Deliverance II - Edizione Reale (50% di sconto) - Costava £65,99/Ora £32,99



The Witcher 3: Wild Hunt - Edizione completa (80% di sconto) - Costava £34,96/Ora £6,99



Star Wars Jedi: Survivor (90% di sconto) - Costava £59,99/Ora £5,99



Mortal Kombat 1 (80% di sconto) - Costava £44,99/Ora £8,99



Silent Hill f (50% di sconto) - Costava £69.99/Ora £34.99



Civilization VII (40% di sconto) - Era 59,99/Ora £35,99



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