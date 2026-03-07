La squadra ciclistica NSN si scusa per il ciclista che ha colpito un rivale in testa

HQ

NSN Cycling Team, che compete nell'UCI WorldTeam, ha inviato una dichiarazione riguardo a uno dei loro ciclisti, Kiaan Watts, neozelandese di 24 anni, che ha colpito un ciclista rivale ed è stato ripreso dalle telecamere. "Il Team di Sviluppo NSN si rammarica profondamente per le azioni di Kiaan Watts. La squadra si aspetta che i suoi piloti gareggino sempre in modo sportivo e professionale".

Il video è diventato virale sui social media, con molti che hanno espresso shock e disgusto per le azioni di Watts, che non sono solo antisportive, ma anche pericolose.

Watts colpì una rivale, Marijn Maas del BEAT CC p/b Saxo, alla testa. Anche il team NSN ha espresso le sue scuse a Maas. È successo durante una gara nei Paesi Bassi con team di sviluppo. Secondo la lista UCI dell'evento, vista da road.cc, il ciclista è stato squalificato.

NSN Cycling, il team precedentemente noto come Israel-Premier Tech, ha aggiunto di aver rimosso Kiaan dalla prossima gara di domenica "per dargli il tempo di riflettere sulle sue azioni e sulle conseguenze".