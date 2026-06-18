"La squadra deve segnare, non tu devi segnare": analisi di Thierry Henry sulla deludente prestazione di Ronaldo

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Il debutto del Portogallo ai Mondiali è stato estremamente deludente: nonostante un gol precoce di João Neves, la squadra ha potuto a malapena colpire altri due tiri in porta grazie alla solida difesa della Repubblica Democratica del Congo, che ha celebrato il suo primo gol e il punto in Coppa del Mondo con un pareggio per 1-1. Tutti gli occhi erano puntati su Cristiano Ronaldo, ma la sua prestazione ha deluso, soprattutto meno di 24 ore dopo che Messi aveva segnato una tripletta per l'Argentina.

Molte critiche sono state mosse per il suo apparente egoismo, e l'opinionista CBS Thierry Henry ritiene che la squadra avrebbe potuto segnare di più, ma il desiderio di Ronaldo di segnare ha ostacolato. "La squadra deve segnare, non tu devi segnare", e indicò un momento specifico del secondo tempo. "Perché vuole disperatamente segnare, si mette in mezzo a Bruno Fernandes. Mentre se fosse entrato nell'area piccola, la difesa lo avrebbe seguito e sarebbe stato un gol sicuro per Bruno Fernandes."

Cristiano Ronaldo ha giocato tutti i 90 minuti ed è un titolare indiscusso sotto Roberto Martínez, ma alcuni credono che il suo desiderio di segnare e battere record a 41 anni. Ma la sua forma attuale non è delle migliori. Infatti, Ronaldo ha ormai giocato 10 partite ai Mondiali o agli Europei UEFA senza segnare un gol per il Portogallo.

Ora Ronaldo probabilmente ha almeno altri 180 minuti per provare a segnare... e aiutare la propria squadra a qualificarsi per gli ottavi: contro l'Uzbekistan martedì 23 giugno, 19:00 CEST, 18:00 BST, e contro la Colombia il 28 giugno, 01:30 CEST, 00:30 BST.