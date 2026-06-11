"La squadra di basket più stupida della storia": come gli Spurs hanno sprecato un vantaggio di 29 punti e hanno permesso ai Knicks la più grande rimonta

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I New York Knicks sono a una vittoria dal loro primo titolo NBA dal 1973, dopo aver realizzato una rimonta incredibile partendo da 29 punti di svantaggio. San Antonio Spurs e Victor Wembanyama conducevano 41-22 nel primo quarto e poi 76-49 all'intervallo, ma non sono comunque riusciti a mantenere il risultato e i Knicks sono saliti vincendo la partita 107-106 (prima vittoria casalinga dopo quattro partite) e chiudendo 3-1 in Final.

Questo rende la più grande rimonta nella storia delle Finali NBA, cinque punti in più rispetto alla partita Boston Celtics contro Los Angeles Lakers del 2008, in cui i Celtics superarono i 24 punti.

Gli Spurs hanno perso il vantaggio nel terzo quarto, in cui hanno segnato solo 14 punti. I Knicks hanno preso il primo vantaggio della partita, 105-104, con 1:22 dalla fine. Molti esperti ora indicano un momento specifico, quando De'Aaron Fox ha provato a tirare invece di tenere la palla negli ultimi secondi, mancando il possesso e regalando ai Knicks un possesso che è stato infine trasformato in due punti vincenti da OG Anunoby.

Charles Barkley, ex giocatore di Philadelphia, Phoenix e Houston e opinionista televisivo, l'ha descritta come la "squadra di basket più stupida nella storia della civiltà" su ESPN. "Quello è stato uno dei basket più mal gestiti e stupidi. Avevano un vantaggio di 25 punti, otto triple consecutive. I San Antonio Spurs hanno aiutato i New York Knicks a vincere questa partita facendo alcune delle cose più stupide che abbia mai visto su un campo da basket."

Termini simili a quelli usati da Chris Walker su CBS. "Non mi piace usare quella parola, ma è stato l'allenamento più stupido che abbia mai visto da un allenatore. Non ci sono scuse per questo," riferendosi all'allenatore capo Mitchell Chase Johnson, 40 anni, nella sua prima stagione.

Nella storia, c'è stata solo una volta in cui una squadra che perde 3-1 in finale ha finito per vincere il campionato vincendo tre partite di fila: i Cleveland Cavaliers, guidati da LeBron James, contro i Golden State Warriors. Riusciranno San Antonio Spurs e Victor Wembanyama a compensare le derisioni di oggi con tre partite perfette?