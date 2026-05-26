La squadra di casa Crazy Raccoon vince Overwatch Campioni della Champions Series Clash

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È stato sicuramente un buon weekend per essere una squadra di casa che partecipa a un torneo esports, dato che non solo la Karmine Corp francese durante la Majore della Rockett League parigina, ma anche la giapponese Crazy Raccoon si è guadagnata la meglio dell'evento Overwatch Champions Series Champions Clash che si è tenuto a Tokyo.

Dopo aver sconfitto Twisted Minds in una finale molto avvincente che è andata fino all'ultimo momento, Crazy Raccoon ha prevalso con un punteggio di 4-3, conquistando infine il trofeo, un premio in denaro e anche un invito diretto al Campionato di Metà Stagione, che si terrà durante la Coppa del Mondo di Esports, confermata che si terrà a Parigi, Francia quest'anno.

Prima di arrivare al prossimo Grand Major internazionale per la stagione OWCS 2026, Crazy Raccoon rimarrà in Asia per competere nel torneo Korea Stage 2, che inizierà il 5 giugno e durerà fino al 12 luglio, con ulteriori posti per il Campionato di Metà Stagione in palio.