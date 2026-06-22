La squadra di football iraniana ha lasciato un biglietto scritto a mano ringraziando Los Angeles per l'ospitalità e la "dignità"

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L'Iran, la squadra più oppressa nella storia dei Mondiali secondo la sua Federazione, che ha presentato un reclamo formale alla FIFA, ha comunque mantenuto un livello notevole in questa edizione, con due pareggi consecutivi, incluso uno 0-0 contro il Belgio, che lo lascia secondo nel Gruppo G, avendo in mano la possibilità di qualificarsi per gli ottavi. anche come leader del girone se batteranno l'Egitto sabato 27 giugno, e il Belgio (che ancora non ha segnato un gol da solo in questa Coppa del Mondo, escludendo autogol) non vincerà contro la Nuova Zelanda.

La terza partita della fase a gironi dell'Iran si giocherà a Seattle, quindi la squadra lascia Los Angeles, dove ha giocato le prime due partite. Nonostante si giochino tutte e tre le partite negli Stati Uniti, la situazione complicata tra i due paesi fa sì che gli Stati Uniti concedano loro visti di 24 ore solo a giocatori e staff, il che significa che devono arrivare nel paese la sera prima della partita e partire subito dopo la fine della partita.

Tuttavia, ESPN informa che la squadra iraniana ha lasciato un biglietto scritto a mano nello spogliatoio del SoFi Stadium di Los Angeles, ringraziando la città per la loro ospitalità e trattandoli "con dignità". Nessun'altra città negli Stati Uniti ha una popolazione iraniana più numerosa di Los Angeles, e migliaia di persone sono venute a tifare per la loro squadra, alcune portando bandiere della Rivoluzione Islamica pre-1979 e protestando contro il regime attuale.

Ecco cosa diceva la nota:

"Dall'antica Persia di migliaia di anni fa all'Iran civilizzato di oggi, lo spirito dell'Iran rimane vivo e saldo. Siamo venuti a Los Angeles con orgoglio, abbiamo gareggiato con onore e siamo andati via con dignità.

"Grazie, Los Angeles, per la vostra ospitalità. E grazie a ogni iraniano che ha donato il cuore, la voce e la propria anima per l'Iran in questi 180 minuti. Che la pace, il rispetto e l'amicizia prevalgano tra tutte le nazioni."