La squadra di Kylian Mbappé Caen in difficoltà in terza divisione: ex giocatore dell'Arsenal e del Man City nominato nuovo allenatore

HQ

Lo Stade Malherbe Caen, la squadra francese di calcio di proprietà di Kylian Mbappé, ha subito una deludente retrocessione dalla Ligue 1 alla Championnat National la scorsa stagione, concludendo 41 anni di spostamenti sempre tra la prima e la seconda divisione. E in terza divisione non stanno andando molto meglio, al decimo posto, avendo vinto solo quattro partite su 15 e una sola vittoria nelle ultime sette partite.

Furono anche eliminati in Coupe de France contro il club di fascia inferiore Bayeux, suscitando indignazione tra i tifosi. Di conseguenza, il club normandano ha deciso di licenziare l'allenatore Maxime d'Ornano per la seconda metà della stagione, con la nomina di Gaël Clichy. Sarà il suo primo ruolo importante da manager, dopo essere stato assistente allenatore della Francia Under 21 e della squadra olimpica che ha vinto l'argento a Parigi 2024.

Clichy ha solo 40 anni e si è ritirato dal calcio nel 2023, avendo trascorso la maggior parte della sua carriera come terzino sinistro in Premier League: nove anni all'Arsenal (vincendo la Premier League nel 2004) e sei al Manchester City (vincendo la Premier League nel 2012 e 2014).