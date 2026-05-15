La squadra di Max Verstappen si qualifica quarta alla 24 Ore del Nürburgring questo sabato

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Questo fine settimana si svolge la 54ª edizione della 24 Ore del Nürburgring, una delle gare di resistenza più famose nell'iconico circuito del Nürburgring Nordschleife, noto come l'"Inferno Verde" per le condizioni impegnative della gara di 25 chilometri. Questa sarà l'edizione più affollata degli ultimi dieci anni, con 161 iscrizioni in 23 classi, e uno di questi è uno dei piloti più famosi al mondo, Max Verstappen, che parteciperà durante un weekend gratuito di Formula 1.

Verstappen, che partecipa a un team Mercedes sostenuto dalla Red Bull, si è qualificato quarto nell'ultima sessione, con un tempo di otto minuti e 12,005 secondi, stabilito dal suo copilota, lo spagnolo Dani Juncadella. La squadra ha anche altri due piloti, Lucas Auer e Jules Gounon. La pole position è stata stabilita a otto minuti e 11,123 secondi dal tedesco Luca Engstler per la Red Bull Team ABT Lamborghini.

La 24 Ore del Nürburgring inizierà alle 15:00 CEST, alle 14:00 BST di sabato. Puoi guardarlo su YouTube qui:

Il mese scorso, un pilota finlandese è morto in una collisione tra più auto durante le qualifiche per la gara al Nordschleife-Nürburgring.