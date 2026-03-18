La squadra Overwatch esce vincitrice dell'evento Conquest Meta con skin blu Echo ora reclamabile

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Da quando è iniziata la prima stagione di Overwatch nel 2026, i giocatori sono stati coinvolti in un evento che ha messo contro Team Overwatch contro i villain di Talon. Conosciuto come Conquest Meta Event, questo era un evento orientato alla community in cui i giocatori potevano decidere settimanalmente quale fazione supportare, con il presupposto che il loro supporto avrebbe contribuito al risultato complessivo dell'evento una volta concluso.

Questo giorno è arrivato ed è stato confermato che il Team Overwatch ha prevalso dopo essersi dimostrato troppo per Talon. Non ci viene detto quanto sia stata dominante la squadra Overwatch, ma sappiamo che ora ci sono alcune celebrazioni in gioco.

Per esempio, ora puoi accedere a Overwatch per reclamare la skin blu a tema Overwatch Echo, ammessa che Overwatch ha superato Talon. Allo stesso modo, se ti ritrovi a giocare sulla mappa di Numbani a breve, potresti notare una celebrazione in corso, mentre i residenti della città africana mostrano il loro sostegno ai loro amati Overwatch eroi.

Chi hai supportato di più durante l'evento; Overwatch o Talon?