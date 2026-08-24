La squadra Spirit è tornata in cima con la vittoria The International 2026

HQ

È stato un ottimo weekend di azione competitiva per Team Spirit, poiché non solo la squadra ha vinto il torneo Counter-Strike 2 alla Coppa del Mondo Esports, ma l'organizzazione ha anche conquistato il trofeo più ambito di tutti nel circuito competitivo Dota 2.

Sì, Team Spirit è tornato in cima a The International, poiché l'organizzazione è riuscita a superare Team Vision nelle finali del grande evento, conquistando non solo il trofeo Striking Shield (per la prima volta dalla vittoria nel 2023), ma anche 1,468 milioni di dollari in premi dal montepremi di quasi 3,5 milioni di dollari.

Come detto, questa è l'ultima volta Team Spirit che vince The International dopo la sua stagione 2023 di successo. In totale, è la terza volta Team Spirit che vince The International, dato che l'organizzazione ha vinto anche l'evento del 2021, rendendolo il torneo Dota 2 di maggior successo degli anni 2020, almeno secondo gli standard di vittoria di The International.