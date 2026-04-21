La squadra Under 19 del Real Madrud vince la UEFA Youth League, il portiere viene chiamato dall'Arbeloa

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Il Real Madrid è stato incoronato nella UEFA Youth League, disputata tra le squadre Under-19 dei club che partecipano alla Champions League. Il Madrid ha sconfitto il Club Brugge in finale lunedì 20 aprile a Losanna: la partita si è conclusa ai rigori dopo un pareggio 1-1, e il portiere del Madrid Javi Navarro ha parato due rigori. Nella partita precedente, contro il Paris Saint-Germain, ha parato tre rigori nei rigori, diventando l'eroe della squadra e della competizione.

Navarro, 19 anni, ha ricevuto una ricompensa aggiuntiva: è stato convocato per la rosa da Álvaro Arbeloa per la prossima partita di Liga di stasera con il Real Madrid, il suo debutto in LaLiga. Non giocherà (è dietro Andreiy Lunin, portiere titolare quando Courtois si infortunia, così come Sergio Mestre, ed è stato chiamato solo perché il solito terzo scelta, Fran González, è infortunato), ma sarà ufficialmente in panchina per una partita di Liga, quinta in totale in panchina della prima squadra (è stato convocato per tre partite di Champions League e una di Coppa di Spagna).

Grazie alle parate di Navarro, il Real Madrid ha vinto la seconda UEFA Youth League, una competizione nata nel 2013. Il Barcellona ha vinto la competizione lo scorso anno e detiene il record di più titoli, tre, e il Real Madrid aveva già vincito la competizione nel 2019/20 contro il Benfica.