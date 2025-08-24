La stagione 13 di Futurama debutterà a settembre su Disney+
Dai un'occhiata a questo nuovissimo teaser trailer.
Tra circa tre settimane, la tredicesima stagione dell'amata serie comica Futurama, creata dalla mente dei Simpson Matt Groening, sarà presentata in anteprima. La nuova stagione verrà lanciata su Disney+ negli Stati Uniti il 15 settembre, mentre i fan internazionali dovranno aspettare un giorno in più per riunirsi con Fry e la banda.
La stagione sarà composta da dieci episodi, tutti disponibili su Disney+ negli Stati Uniti il 15 settembre. Resta da vedere se la Disney farà lo stesso nel resto del mondo o se stanno pianificando uscite settimanali.
Ad ogni modo, per aiutare i fan a essere entusiasti prima della premiere, Hulu ha rilasciato un nuovissimo trailer ricco del caos tipico dello show. Puoi guardarlo qui sotto. Ecco come Hulu anticipa la prossima stagione:
"Bender sta andando fuori controllo! Un vulcano sta per esplodere! Fry affronta un rivale per l'amore di Leela! E il dottor Zoidberg sta salendo in cielo?! L'eccitazione potrebbe essere troppa! Sei stato avvertito... è una nuovissima stagione di Futurama!"
Ti sintonizzerai?