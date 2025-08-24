La stagione 13 di Futurama debutterà a settembre su Disney+

Tra circa tre settimane, la tredicesima stagione dell'amata serie comica Futurama, creata dalla mente dei Simpson Matt Groening, sarà presentata in anteprima. La nuova stagione verrà lanciata su Disney+ negli Stati Uniti il 15 settembre, mentre i fan internazionali dovranno aspettare un giorno in più per riunirsi con Fry e la banda.

La stagione sarà composta da dieci episodi, tutti disponibili su Disney+ negli Stati Uniti il 15 settembre. Resta da vedere se la Disney farà lo stesso nel resto del mondo o se stanno pianificando uscite settimanali.

Ad ogni modo, per aiutare i fan a essere entusiasti prima della premiere, Hulu ha rilasciato un nuovissimo trailer ricco del caos tipico dello show. Puoi guardarlo qui sotto. Ecco come Hulu anticipa la prossima stagione:

"Bender sta andando fuori controllo! Un vulcano sta per esplodere! Fry affronta un rivale per l'amore di Leela! E il dottor Zoidberg sta salendo in cielo?! L'eccitazione potrebbe essere troppa! Sei stato avvertito... è una nuovissima stagione di Futurama!"

Ti sintonizzerai?