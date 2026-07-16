La stagione 14 di Futurama inizierà a essere trasmessa in streaming su Disney + all'inizio di agosto

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Buone notizie a tutti! Ora conosciamo la data confermata di ritorno di Futurama su Disney+, dato che la serie animata comica offrirà la sua quattordicesima stagione già all'inizio di agosto. Sì, tra meno di tre settimane, il 3 agosto, il prossimo giro di episodi inizierà a essere trasmesso sulla piattaforma di intrattenimento, vedendo Fry, Bender, Leela e il resto del gruppo tornare per altre marachelle cosmiche.

Per segnare questa notizia, è stato condiviso un poster per la prossima stagione che anticipa una serie di episodi con "50% in più d'acqua!" Non abbiamo ancora un trailer da ammirare, ma chiunque abbia visto Futurama prima sicuramente saprà cosa aspettarsi da questo capitolo in arrivo.

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