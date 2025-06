La stagione 2 di Andor non ha avuto scene eliminate

HQ

Ora che Andor è giunto alla fine, i fan di Star Wars sperano che il futuro dell'universo possa prendere appunti dal thriller di spionaggio di Tony Gilroy sull'opera spaziale. Andor si distingue sicuramente dal resto di Star Wars e da molta TV recente, e la Disney aveva molta fiducia nello show, come ha spiegato lo showrunner Tony Gilroy in più occasioni.

Il lavoro con Andor è stato così serrato che a quanto pare la stagione 2 non ha avuto scene tagliate. Quando gli è stato chiesto durante lo show di Stephen Colbert quanto di ciò che viene fatto arriva al pubblico, Gilroy ha risposto : "Faccio un sacco di lavoro che non arriva prima, ma dirò di ciò che gireremo quando arriveremo al punto, direi che il rapporto dello show è migliore di quello di chiunque altro".

"Abbiamo perso una scena in tutti i primi dodici episodi e non credo che abbiamo avuto nulla nella seconda stagione che abbiamo girato che non abbiamo usato". Gilroy continuò.

Si tratta di un livello di efficienza impressionante, ma quando si hanno centinaia di milioni di dollari in un budget, probabilmente si vuole sfruttarlo al meglio. Gilroy ora si lascia alle spalle Star Wars, poiché sembra che Lucasfilm stia andando in una nuova direzione mentre aumentano le prove di una partenza di Kathleen Kennedy.