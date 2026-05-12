Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
esports
Dota 2

La stagione 29 di DreamLeague inizia domani: Here sono i gironi e le partite di apertura

Il prossimo grande torneo Dota 2 inizia il 13 maggio.

HQ

Domani, 13 maggio, è un grande giorno per i tifosi competitivi Dota 2, dato che la 29ª stagione della DreamLeague prenderà ufficialmente il via e vedrà 16 delle migliori squadre presenti e alla ricerca di una fetta del stranile milione di dollari. Con l'evento all'orizzonte imminente, potresti essere curioso di sapere quali gruppi si svolgeranno e quali incontri si svolgeranno nel giorno di apertura. Se sì, qui sotto troviamo tutte queste informazioni.

DreamLeague Stagione 29 Gruppo A:


  • Aurora Gaming

  • ex-eroico

  • GamerLegion

  • Team Falcons

  • Team Liquid

  • Spirito di squadra

  • Vici Gaming

  • Virtus.pro

DreamLeague Stagione 29 Gruppo B:


  • BetBoom Team

  • Natus Vincere

  • Galassia di Nigma

  • Parivision

  • PlayTime

  • Rekonix

  • Tundra Esports

  • Xtreme Gaming

Partite della giornata inaugurale della DreamLeague Stagione 29 (13 maggio):


  • Aurora Gaming vs. Team Liquid

  • Spirito di squadra vs. Vici Gaming

  • Team Falcons contro Virtus.pro

  • ex-Eroico contro GamerLegion

  • Spirito di squadra contro Team Liquid

  • Aurora Gaming vs. Team Falcons

  • ex-Eroico contro Virtus.pro

  • GamerLegion vs. Vici Gaming

  • Parivision vs. Tundra Esports

  • Natus Vincere contro Nigma Galaxy

  • Xtreme Gaming vs. PlayTime

  • BetBoom Team vs. Rekonix

Dota 2

Testi correlati



Caricamento del prossimo contenuto