La stagione 29 di DreamLeague inizia domani: Here sono i gironi e le partite di apertura

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Domani, 13 maggio, è un grande giorno per i tifosi competitivi Dota 2, dato che la 29ª stagione della DreamLeague prenderà ufficialmente il via e vedrà 16 delle migliori squadre presenti e alla ricerca di una fetta del stranile milione di dollari. Con l'evento all'orizzonte imminente, potresti essere curioso di sapere quali gruppi si svolgeranno e quali incontri si svolgeranno nel giorno di apertura. Se sì, qui sotto troviamo tutte queste informazioni.

DreamLeague Stagione 29 Gruppo A:



Aurora Gaming



ex-eroico



GamerLegion



Team Falcons



Team Liquid



Spirito di squadra



Vici Gaming



Virtus.pro



DreamLeague Stagione 29 Gruppo B:



BetBoom Team



Natus Vincere



Galassia di Nigma



Parivision



PlayTime



Rekonix



Tundra Esports



Xtreme Gaming



Partite della giornata inaugurale della DreamLeague Stagione 29 (13 maggio):