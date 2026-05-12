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Dota 2
La stagione 29 di DreamLeague inizia domani: Here sono i gironi e le partite di apertura
Il prossimo grande torneo Dota 2 inizia il 13 maggio.
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Domani, 13 maggio, è un grande giorno per i tifosi competitivi Dota 2, dato che la 29ª stagione della DreamLeague prenderà ufficialmente il via e vedrà 16 delle migliori squadre presenti e alla ricerca di una fetta del stranile milione di dollari. Con l'evento all'orizzonte imminente, potresti essere curioso di sapere quali gruppi si svolgeranno e quali incontri si svolgeranno nel giorno di apertura. Se sì, qui sotto troviamo tutte queste informazioni.
DreamLeague Stagione 29 Gruppo A:
- Aurora Gaming
- ex-eroico
- GamerLegion
- Team Falcons
- Team Liquid
- Spirito di squadra
- Vici Gaming
- Virtus.pro
DreamLeague Stagione 29 Gruppo B:
- BetBoom Team
- Natus Vincere
- Galassia di Nigma
- Parivision
- PlayTime
- Rekonix
- Tundra Esports
- Xtreme Gaming
Partite della giornata inaugurale della DreamLeague Stagione 29 (13 maggio):
- Aurora Gaming vs. Team Liquid
- Spirito di squadra vs. Vici Gaming
- Team Falcons contro Virtus.pro
- ex-Eroico contro GamerLegion
- Spirito di squadra contro Team Liquid
- Aurora Gaming vs. Team Falcons
- ex-Eroico contro Virtus.pro
- GamerLegion vs. Vici Gaming
- Parivision vs. Tundra Esports
- Natus Vincere contro Nigma Galaxy
- Xtreme Gaming vs. PlayTime
- BetBoom Team vs. Rekonix