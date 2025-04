La stagione 4 di The Bear debutterà il 15 giugno

HQ

The Bear tornerà sui nostri schermi tra poco meno di due mesi. La serie di successo di Hulu e Disney+ ci ha regalato la sua terza stagione l'anno scorso e, sebbene ci fossero voci sul fatto che le stagioni 3 e 4 sarebbero state girate back-to-back per dare alla quarta stagione una data di uscita più rapida, l'attesa è quasi finita.

Tramite l'outlet brasiliano Omelete, che ha parlato con la showrunner Joanna Calo, ora sappiamo che la quarta stagione di The Bear arriverà il 15 giugno.

"Uscirà in tutto il mondo il 15 giugno. E a differenza degli altri, questo sarà più allegro - non così giù come gli altri, sai?" Ha detto Calo.

Abbiamo notato un'atmosfera più allegra in alcune parti della terza stagione, che forse sembrava uno sforzo per rendere The Bear più una commedia, considerando che è la categoria per cui sembra vincere premi. Ad ogni modo, è bello sapere che le cose potrebbero non andare così male per Carmy come hanno fatto in passato.