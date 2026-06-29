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Tekken 8

La stagione dei grandi è arrivata con Bob che fa il suo debutto Tekken 8

Bob arriva come parte dei personaggi della terza stagione per Tekken 8.

TEKKEN 8 (Xbox X)

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Un personaggio amato dai fan di Tekken è tornato e, secondo il suo cappello, è più grande che mai. Bob, l'uomo che era così bravo a combattere da decidere di vedere se era altrettanto abile con un po' di legname in più, verrà a Tekken 8 quest'estate.

Combattendo con un mix di attacco veloce e mosse più lente e devastanti, Bob dimostra che la dimensione non è tutto, mentre decima alcuni dei più forti combattenti di Tekken nel trailer di gameplay qui sotto. Debutterà ufficialmente il 19 agosto, dopo che Kunimitsu ha dato il via alla terza stagione questa primavera.

Bob viene anche con costumi aggiuntivi, non solo la sua tuta rossa e fantastica. La sua combinazione camicia e pantaloni con una cravatta American Eagle sembra quasi subito una preferita dai fan, ma ha un sacco di look per le persone che si possono cambiare mentre giocano. Inoltre, alla fine del trailer abbiamo avuto la conferma del personaggio della terza stagione 3, mentre Roger Jr. cercava di affrontare Leroy nell'outback australiano. Il debutto di Roger Jr. atterrerà ufficialmente l'11 ottobre, all'Evo France.

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