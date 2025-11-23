La stagione di Formula 1 è stata scossa con entrambe le McLaren squalificate a Las Vegas

HQ

Aggiornare: Entrambe le vetture McLaren, guidate da Lando Norris e Oscar Piastri, sono state squalificate dal Gran Premio di Las Vegas. La motivazione fornita dalla FIA è spiegata così:

"Questo perché lo spessore dello slittamento posteriore di entrambe le auto era inferiore allo spessore richiesto."

A causa di questo cambiamento, la differenza punti nel Campionato Piloti si è notevolmente ridotta, con Max Verstappen ora pari a Piastri con 366 punti, e entrambi i piloti ora a soli 24 punti da Norris, che è a 390 punti. Rimangono due gare in questa stagione, con una gara sprint aggiuntiva, il che significa che il massimo punteggio che un pilota può ottenere per il resto della stagione è di 58 punti. Partita.

Originale: Il Gran Premio di Las Vegas potrebbe offrire una svolta sorprendente alla stagione di Formula 1. La vittoria di Max Verstappen, migliore di Lando Norris (secondo) e Oscar Piastri (quarto), lasciò il pilota olandese a 42 punti dal leader della F1 Norris, con due gare ancora alla fine. Tuttavia, questo numero potrebbe essere drasticamente ridotto a 24 punti rispetto a Norris (e lo stesso di Piastri) se i commissari di Formula 1 decidessero di squalificare McLaren.

Il mondo della Formula 1 trattiene il respiro in attesa della decisione della FIA. A quanto pare, le ispezioni post-gara hanno rilevato che entrambi i piloti McLaren avevano un'usura da slittamento inferiore a 9 mm, che è lo spessore minimo richiesto dal regolamento tecnico. Se vengono dichiarati colpevoli (e alcuni predecedenti di solito lo fanno sì), entrambi sarebbero squalificati per la gara.

Questo creerebbe una situazione in cui Norris sarebbe il leader ma "solo" con 24 punti davanti a Verstappen e Piastri, con 58 punti ancora in palio nelle ultime due gare ad Abu Dhabi e Qatar. Pensi che Max Verstappen possa ancora conquistare un quinto titolo mondiale?