La stagione di Halloween di Call of Duty: Black Ops 6 porta Predator, Chucky e Jason Vorhees

Ogni ottobre, in tempo per la stagione spettrale, Activision debutta con una stagione aCall of Duty tema Halloween che porta nuove chicche per il titolo dell'anno e anche perWarzone il titolo dell'anno. Per l'era Black Ops 6, The Haunting sta tornando e presenterà una serie di chicche entusiasmanti ma anche un mucchio di icone horror, che stanno debuttando come opzioni cosmetiche.

Poiché gli oggetti cosmetici sono probabilmente la cosa che attira la tua attenzione qui, come parte di The Haunting puoi accaparrarti pacchetti che portano Jason Vorhees da Friday the 13th al gioco, il Predator da Predator: Badlands e persino un passaggio evento che ruota attorno a Chucky. Ci sono anche altre chicche come una motosega che puoi guadagnare come arma da mischia utilizzabile.

Oltre a questo, The Haunting aggiunge alcune mappe a tema come Boo-Town (Nuketown ), Verdansk Night e Rebirth Island Night rispettivamente al multiplayer regolare e Warzone. Ci sono tre mappe regolari Multiplayer introdotte in Gravity, Rig e Mothball, e ci sono un paio di modalità a tempo limitato per adattarsi al tema, una basata su Jason e un'altra su Chucky.

Puoi avere un buon assaggio dell'offerta di The Haunting nella roadmap e nel trailer qui sotto, con l'evento in arrivo nel gioco oggi per celebrare il lancio di Season 6.