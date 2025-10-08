La stagione NHL inizia con Panthers, Penguins e Avalanche che conquistano le prime vittorie

HQ

La National Hockey League ha dato il via alla sua stagione 2025/26, con una tripletta martedì sera in cui i Florida Panthers, vincitori nelle ultime due stagioni, hanno resistito a un tentativo di rimonta dei Chicago Blackhawks, terminando 3-2. Il loro portiere Sergei Bobrovsky ha effettuato 17 parate mentre i gol di Jesper Boqvist, AJ Greer e Carter Verhaeghe hanno dato la vittoria al Panthers, che ha costretto Spencer Knight, il portiere di Chicago, a fare 34 parate.

Nel frattempo, gli ospitiColorado Avalanche hanno sconfitto i Los Angeles Kings, 4-1, con Nathan MacKinnon che è diventato il leader di tutti i tempi per Colorado. La terza partita della serata è stata un'altra vittoria degli ospiti per iPittsburgh Penguins New York Rangers, 3-0, con Justin Brazeau che ha segnato una doppietta.

La prima giornata proseguirà domani con l'avvio della stagione NHL: 82 partite fino ai play-off di aprile, con una pausa invernale a febbraio a causa dei Giochi Olimpici Invernali del 2026 in Italia.