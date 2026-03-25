La stagione primaverile della LEC inizia questo fine settimana: ecco le partite di apertura

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Ora che il torneo First Stand è giunto al termine, le varie squadre League of Legends stanno tornando nelle rispettive divisioni e si stanno preparando a competere nuovamente nelle leghe regionali. A tal fine, per la LEC con sede in EMEA, la stagione primaverile inizierà già questo fine settimana e, tenendo questo in mente, potreste essere curiosi di sapere come saranno le prime partite.

Dal 28 marzo, ci saranno sette partite disputate durante questo prossimo fine settimana e lunedì, e in tal caso, abbiamo raccolto tutte le informazioni e gli orari (inclusi i cambi di fuso orario) qui sotto.

28 marzo:



GiantX vs. Fnatic alle 13:00 GMT/14:00 CET



Karmine Corp vs. Team Vitality alle 15:15 GMT/16:15 CET



Natus Vincere vs. Movistar KOI alle 17:30 GMT/18:30 CET



29 marzo:



SK Gaming vs. Team Heretics alle 16:00 BST/17:00 CEST



Movistar KOI vs. Fnatic alle 18:15 BST/19:15 CEST



30 marzo:



SK Gaming vs. Natus Vincere alle 16:00 BST/17:00 CEST



Team Vitality vs. Team Heretics alle 18:15 BST/19:15 CEST



Guarderai la LEC questo weekend?