La stagione regolare NBA termina questo fine settimana: le squadre qualificate ed eliminate per i play-off e play-in, tabellone attuale

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La NBA è quasi arrivata alla fine della stagione regolare, con una sola giornata rimanente, domenica 12 aprile (già lunedì in ora europea), ma tutte le posizioni per i play-off e i play-in sono già state assicurate. Gli Atlanta Hawks e i Toronto Raptors sono stati gli ultimi a assicurarsi un posto nei play-off, e ora è in gioco solo l'ordine per alcune partite di post-season (chi avrà il vantaggio del campo in casa).

Le partite di venerdì hanno visto i Lakers battere i Phoenix Suns 101-73, con LeBron James che è diventato il quarto giocatore nella storia della NBA a recuperare oltre 12.000 assist in carriera, e con Victor Wembanyama che ha segnato 40 punti e catturato 13 rimbalzi per i San Antonio Spurs contro i Dallas Mavericks, vincendo 139-120 e giocando finalmente 65 partite, il numero necessario per essere eleggibile come MVP. Nikola Jokic ha saltato la partita di venerdì ma giocherà quella di domenica con i Denver Nuggets contro gli Spurs per raggiungere quelle controverse 65 partite...

Squadre NBA eliminate per i playoff:

Conferenza Ovest: Pelicans, Grizzlies, Mavericks, Kings, Jazz

Eastern Conference: Bucks, Bulls, Nets, Pacers, Wizards

Al momento, questi sono i duelli play-in che si giocheranno tra il 15 e il 18 aprile, per decidere le ultime due squadre a partecipare ai play-off:

Conferenza Ovest:



(7) Phoenix Suns contro (8) Portland Trail Blazers



(9) LA Clippers vs. (10) Golden State Warriors



Conferenza Est:



(7) Orlando Magic contro (8) Philadelphia 76ers



(9) Charlotte Hornets contro (10) Miami Heat



E questo è l'attuale tabellone dei play-off:

Conferenza Ovest:



(1) Oklahoma City Thunder vs. (8) vincitore del play-in



(2) San Antonio Spurs vs. (7) vincitore del play-in



(3) Denver Nuggets contro (6) Minnesota Timberwolves



(4) Los Angeles Lakers vs. (5) Houston Rockets



Conferenza Est:



(1) Detroit Pistons vs. (8) vincitore dello spareggio



(2) Boston Celtics vs. (7) vincitore del play-in



(3) New York Knicks vs. (6) Toronto Raptors



(4) Cleveland Cavaliers contro (5) Atlanta Hawks

